Covid-19 : les alertes se multiplient

Sur une plage de Gironde, les baigneurs gardent bien leurs distances. Et pour cause, à cet endroit, ils sont tout près d'un foyer épidémique. 31 cas ont été découverts à Arcachon (Gironde) lors d'une fête privée. Les touristes viennent nombreux au dépistage gratuit pour éviter une deuxième vague. "Il faut protéger les autres, pour voir si je suis contaminé et éviter de contaminer les autres", explique un habitant. La seule ville de Bordeaux compte cinq foyers épidémiques où 58 personnes ont été testées positives, en majorité pour des événements privés, fêtes de famille ou réunions entre amis.

Suivre les gestes barrières

Dans la capitale girondine, les demandes de tests sont en nette augmentation. Les gens ont entendu parler d'autres personnes positives dans leur entourage. Au CHU Pellegrin de Bordeaux, il n'y avait plus eu de prise en charge pour Covid depuis deux mois, mais en une semaine, quatre personnes l'ont été dans un état grave. Ce frémissement inquiète le personnel médical. Ils ont pris des congés en avance pour parer à cela. L'agence de santé déplore des comportements délibérément risqués et recommande les gestes barrières et la distanciation physique.

Le JT

Les autres sujets du JT