Covid-19 : l’épidémie recule partout en France

Depuis une dizaine de jours, l’épidémie de coronavirus recule au niveau national. Plus aucun département n’est au-dessus du seuil d’alerte fixé à 400 cas pour 100 000 habitants. Les départements les plus touchés ont un taux d’incidence compris entre 358 et 391 cas pour 100 000 habitants. Il s’agit du Val-de-Marne, de la Seine-Saint-Denis et du Val-d’Oise.

Les contaminations en baisse de 20%

Par ailleurs, 24 371 personnes ont été testées positives au Covid-19, mardi 4 mai. Un chiffre en baisse de presque 20% par rapport à la semaine dernière. Le nombre de malades du Covid-19 dans les services de réanimation, reparti à la hausse lundi 3 mai, est de nouveau passé sous la barre des 5 600 malades. Actuellement, dans les services de soins critiques, 5 504 patients sont pris en charge. Si la tendance se maintient à la baisse, aucune mesure restrictive ne devrait être prise dans les territoires et le déconfinement devrait être le même partout en France.