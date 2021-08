Covid-19 : l’épidémie est hors de contrôle en Guadeloupe

Sur le front du Covid-19, le confinement commence à porter ses fruits en Martinique. En revanche, la situation demeure extrêmement préoccupante en Guadeloupe, où on dénombre une dizaine de morts chaque jour. Les hôpitaux sont submergés et des patients transférés vers l’Hexagone.

Au CHU de Pointe-à-Pitre (Guadeloupe), on peut compter les corps par dizaines. Sur l’île, la crise sanitaire est d’une telle ampleur que les morgues sont totalement submergées. Pour préserver les corps des défunts, des conteneurs frigorifiques ont été installés en urgence sur le parking du CHU. Mais ils seront bientôt remplis. En Guadeloupe, le taux d’incidence explose : 2 156 cas pour 100 000 habitants, contre seulement 47 en début juillet.



Les évacuations de malades se poursuivent

À l’hôpital de Basse-Terre, il n’y a plus de chambre disponible. Les patients sous oxygène occupent les couloirs et les malades ne cessent d’affluer. Les malades sont de plus en plus jeunes. Face à la tension hospitalière, de nouveaux soignants de métropoles seront envoyés en renfort dès le vendredi 20 août. Les évacuations de malades se poursuivent également. Huit patients sous assistance respiratoire devraient quitter les Antilles dans les prochaines heures.