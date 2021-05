Covid-19 : le virus s'est invité sur l'Everest

Le coronavirus s'est invité à plus de 3 500 mètres d'altitude : sur le camp de base de l'Everest. Au moins 35 personnes ces derniers jours ont été rapatriées vers la Katmandou, la capitale népalaise. "Quand on se promène dans le camp de base, on peut entendre dans certaines tentes les gens tousser. Ils sont malades, ça c'est sûr. Et ce que l'équipe médicale a confirmé, c'est que beaucoup ont de la fièvre", indique Lukas Furtenbach, chef de l'expédition Furtenbach Adventures.

Le premier cas de Covid hors de danger

Face à l'épidémie qui progresse, grimpeurs et sherpas respectent désormais des mesures barrières, en pleine montagne. Des panneaux "interdit d'entrer" ont été installés devant les tentes, et les groupes d'expéditions ne se mélangent plus. L'alpiniste français François Trouillet explique suivre "des consignes extrêmement strictes". Le premier malade du Covid à avoir été recensé au pied de l'Everest, Erlend Ness, un alpiniste norvégien, a été rapatrié d'urgence en hélicoptère, et est désormais hors de danger.