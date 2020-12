Everest : le "toit du monde" a gagné 86 centimètres

#AlertePollution Rivières ou sols contaminés, déchets industriels abandonnés… Vous vivez à proximité d’un site pollué ?

Le débat entre Chinois et Népalais aura duré plusieurs dizaines d’années. À quelle hauteur culmine véritablement l’Everest, la plus haute montagne du monde ? Pour les Népalais, le "toit du monde" culminait à 8848 mètres, et, pour les Chinois, 8844 mètres. Mais, selon des travaux conjoints rendus par des arpenteurs népalais et des géomètres chinois envoyés sur ses pentes, l’Everest culminerait en fait à 8848,86 mètres d’altitude. 86 centimètres de plus d’un côté, 4 mètres de l’autre.

Une annonce qui avantage la Chine

La différence est liée à la prise en compte du manteau neigeux au sommet. "Nous devons respecter le moindre plus : l’augmentation de la hauteur est une source d’immense fierté pour les Népalais, c’est une grande nouvelle", assure l’alpiniste Ashish Gurung. Une annonce qui devrait profiter économiquement davantage à la Chine. La même altitude figurera pour la première fois sur les certificats d’ascension délivrés aux alpinistes par les deux pays, sauf que son prix est deux fois moins cher en Chine.