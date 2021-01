Covid-19 : le virus refait son apparition en Chine

"Comme un air de déjà vu" en Chine, rapporte le journaliste France Télévisions Arnauld Miguet, en duplex depuis Wuhan, vendredi 22 janvier. "La tension monte" dans le pays, "la politique des autorités chinoises est d’essayer de stopper net la contagion plutôt que d’essayer de la ralentir", détaille-t-il, faisant état d’une "centaine de nouvelles contaminations".



Pékin confinée

Par conséquent, "dans le sud de la capitale 24 000 personnes sont confinées et testées". Les barricades ont refait leur apparition, les écoles sont fermées et rassemblements sont interdits, rapporte encore le journaliste. Arnauld Miguet précise enfin que "les autorités recommandent aux Chinois de ne pas voyager et de rester chez eux", afin de ne pas revivre le "terrible hiver noir" de 2020.

Le JT

Les autres sujets du JT