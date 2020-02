Covid-19 : le village de La Balme-de-Sillingy, en Haute-Savoie, sous haute surveillance

Le village vit au ralenti. Les rues sont désertées, la crèche est fermée. L'école et le centre de loisirs sont interdits pour cause de Covid-19. "Les décisions ont été prises ce matin (vendredi 28 février) de fermer tous les services publics (...) pour limiter au maximum la propagation", explique Anne-Lise Baillard, directrice générale des services de la mairie.

Une soixantaine de personnes ont été testées et attendent les résultats

Quatre cas ont été confirmés : un chef d'entreprise revenant de Lombardie (Italie) a contaminé son épouse, sa fille et un proche. Selon le maire de La Balme-de-Sillingy (Haute-Savoie), François Daviet, deux autres amis sont également touchés. "On sait que, dans les six (cas) qui sont aujourd'hui avérés, on a un collègue élu qui avait rencontré beaucoup de monde, il y avait un départ en retraite, il y avait plusieurs choses... (...) On sait maintenant que l'origine était bien une soirée du 15 février." Une crèche à Frangy (Haute-Savoie) a également fait l’objet d'une attention particulière, la fille de l'entrepreneur étant la directrice de l'établissement.

