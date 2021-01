Covid-19 : le variant sud-africain inquiète les scientifiques

Après le variant britannique, place au variant sud-africain. Ce dernier suscite l’inquiétude alors que la France et le reste du monde sont toujours touchés durement par la pandémie de Covid-19. Trois cas sont recensés dans l’Hexagone. "Il est ennuyeux car d’une part on s’est aperçu que quand il est apparu en Afrique du Sud, au départ il y’en avait 1%, au mois d’octobre. Un mois plus tard, il y’en avait 90% donc on voit qu’il s’est imposé très rapidement", note le journaliste et médecin Damien Mascret sur le plateau du 19/20, mercredi 13 janvier.

Deux mutations pour cette souche

En outre, les biologistes ont observé ce variant. Il possède deux mutations. "La première mutation facilite l’entrée du virus dans nos cellules. Ça veut dire que le virus est beaucoup contagieux et que l’épidémie va s’accélérer", ajoute Damien Mascret. Par ailleurs, il pourrait exister une protection contre certains anticorps de la part de cette nouvelle souche.

