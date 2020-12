Covid-19 : le variant sud-africain détecté pour la première fois en France chez un résident du Haut-Rhin

Le variant 501.V2 est arrivé en France. Un premier cas de contamination à la nouvelle variante du virus du Covid-19 identifiée en Afrique du Sud a été détecté en France, a annoncé le ministère de la Santé, jeudi 31 décembre, quelques jours après le premier cas confirmé de la nouvelle variante britannique.

Ce variant, qui comme celui du Royaume-Uni pourrait être plus transmissible, a été confirmé, mercredi, chez un homme de retour d'Afrique du Sud résidant dans le Haut-Rhin, à proximité de la frontière suisse. A son retour, l'homme avait développé des symptômes évocateurs du Covid-19 et réalisé un test RT-PCR en Suisse. Le test s'étant révélé positif, un séquençage du virus a été réalisé, confirmant le variant identifié en Afrique du Sud en octobre et qui est responsable dans ce pays d'une grande majorité des nouveaux cas.

"Aucun contact à risque n'a été identifié"

La personne, aujourd'hui guérie, "s'est immédiatement isolée à son domicile dès l'apparition des symptômes" et "aucun contact à risque n'a été identifié", assure le ministère.

Le Centre européen de prévention et de contrôle des maladies a mis en garde, cette semaine, contre un risque "élevé" que ces variants venus d'Afrique du Sud et du Royaume-Uni soient une source de pression supplémentaire sur les systèmes de santé et une cause de mortalité plus élevée du fait de leur plus grande contagiosité.