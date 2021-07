Covid-19 : le variant Delta se propage, état des lieux dans le monde

Pour le quart de finale de l'Euro, vendredi 2 juillet, des milliers de supporters joyeux, suisses et espagnols, ont envahi les rues de Saint-Pétersbourg (Russie), malgré la flambée de Covid-19. Le pays est en effet frappé de plein fouet par le variant Delta, et enregistre pour le quatrième jour d'affilée un nouveau record : 679 décès en 24 heures. Seule 16% de la population est vaccinée. Avec la résurgence des contaminations, le Portugal a lui décidé de faire machine arrière. La moitié de la population renoue, dans la soirée du 2 juillet, avec un couvre-feu dans 45 communes. Les restaurants, cafés et commerces vont réduire leur capacité d'accueil et fermer plus tôt. "Je pense que nous devons tous continuer nos efforts et garder la tête froide", estime Marcelo Rebelo De Sousa, le président du Portugal.

Troisième vague en Tunisie

La Tunisie, elle, est en pleine troisième vague. Les autorités ont placé la capitale en confinement partiel, jeudi 1er juillet, et le couvre-feu a été étendu de 20 heures à 5 heures du matin. Certains hôpitaux manquent d'oxygène et ne peuvent plus accueillir de patients Covid. L'Australie se barricade aussi à nouveau, et réduit son accès aux voyageurs.