Covid-19 : le variant Delta met la Russie en difficulté

Le variant Delta du Covid-19 inquiète en Russie, car il est devenu dominant. Le nombre de cas est au plus haut depuis le début de l'année et le nombre de morts atteint des records depuis le début de la pandémie : 669 décès en 24 heures. Des chiffres officiels sans doute sous-évalués, selon le correspondant de France Télévisions en Russie, Luc Lacroix, qui s'exprime depuis Moscou mercredi 30 juin.

Vladimir Poutine incite à la vaccination

Les médecins voient arriver davantage de patients, des malades plus gravement atteints et plus jeunes. Même les autorités qui ont cherché, pendant un moment, à minimiser la portée de cette épidémie, avouent et clament depuis plusieurs semaines que la situation est grave. Mercredi, le président Vladimir Poutine a encore encouragé les Russes à se faire vacciner. Il est toujours opposé à une vaccination obligatoire, mais il a invité certaines catégories de la population à franchir le pas. La Russie veut à tout prix un reconfinement. Mais seulement 16% des Russes ont reçu une première dose.