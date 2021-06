Covid-19 : le variant Delta détecté chez deux patients morts dans le Gers

Le Gers touché. Département voisin des Landes, où le variant Delta du coronavirus progresse, le Gers a enregistré ses deux premiers cas de contamination liés à cette mutation découverte en Inde. Les deux patients sont morts affirme samedi 26 juin l'Agence régionale de santé (ARS) d'Occitanie. Elle annonce "un plan d'action immédiat" pour "éviter une reprise épidémique" dans ce département. Les deux personnes, âgées de 42 et 60 ans, qui n'étaient pas vaccinées et dont l'état de santé "était marqué par des facteurs de risque", sont décédées au Centre hospitalier d'Auch, précise l'ARS.

"Le virus ne s'arrête pas aux frontières départementales", a déclaré l'ARS d'Occitanie à l'AFP, alors que les Landes connaissent "une progression importante du nombre de personnes contaminées par ce variant". Sept autre cas possibles de variant Delta ont été repérés dans le Gers. "Plusieurs autres suspicions de cas sont actuellement en cours d'investigation médicale et de contact-tracing", a ajouté l'ARS.

Dans ce contexte, "toutes les ressources sont mobilisées afin de renforcer les moyens d'action et d'éviter une reprise épidémique", a poursuivi l'ARS, qui appelle la population à participer "massivement aux opérations de dépistage et de vaccination". Le variant Delta du coronavirus, plus contagieux, représente désormais "entre 9 et 10%" des nouveaux cas positifs en France", avait avancé mercredi le porte-parole du gouvernement Gabriel Attal.