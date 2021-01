Covid-19 : le variant britannique se répand en France

Du côté de Marseille (Bouches-du-Rhône), trois cellules des marins-pompiers ont été déployées dimanche 10 janvier dans le centre-ville pour analyser les eaux usées aux abords des résidences où des cas du variant britannique du coronavirus ont été détectés. Le but est de suivre la progression de ce variant et d'enrayer les clusters. Les autorités sanitaires de la cité phocéenne sont très inquiètes face à l'irruption de ce variant, qui se révèle très contagieux.

Détecté dans 22 pays

En effet, il est 50% à 74% plus contagieux que la souche de Covid-19 apparu il y a un an à Wuhan (Chine). Détecté pour la première fois en France à Tours (Indre-et-Loire), le 25 décembre 2020, le variant anglais est désormais présent en Corse, à Bagneux (Hauts-de-Seine) ou Bordeaux (Gironde). Pour tenter d'enrayer la propagation, la frontière entre la France et le Royaume-Uni reste fermée. Toutefois, ces mesures pourraient se révéler insuffisantes, puisque le variant britannique est désormais présent dans 22 pays, selon l'OMS.