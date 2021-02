Covid -19 : "Le télétravail s’érode, alors il faut se ressaisir", enjoint le président de la CPME

"Le télétravail s’érode, alors il faut se ressaisir", a enjoint vendredi 5 février sur franceinfo François Asselin, le président de la Confédération des petites et moyennes entreprises (CPME). Le Premier ministre Jean Castex a appelé jeudi les entreprises à avoir recours au télétravail "partout où c'est possible", pour continuer de lutter contre l'épidémie de Covid-19. Les contrôles vont être renforcés auprès des entreprises, a annoncé la ministre du Travail Elisabeth Borne, qui a regretté une baisse significative du télétravail.

"J’ai pris l'initiative d'écrire à l'ensemble de nos adhérents pour effectivement leur dire, 'écoutez, il faut surtout faire en sorte de tenir bon sur le télétravail', parce que c'est l'intérêt de tous pour éviter le reconfinement", a annoncé François Asselin. "Il faut renforcer les mesures d'accompagnement à distance si c'est possible, saisir nos instances représentatives du personnel dans nos entreprises pour voir comment on peut mieux organiser et suivre ce télétravail", a-t-il proposé.

"Il faut bien se dire qu'il faut encore tenir cet effort du télétravail." François Asselin à franceinfo

François Asselin ne voit pas d’un mauvais œil le renforcement des contrôles annoncé par le gouvernement : "C’est l'occasion au sein des entreprises de se ressaisir ensemble avec nos salariés pour voir comment améliorer ce taux de télétravail au sein des entreprises", a-t-il dit.