Covid-19 : le taux d'incidence repasse au-dessus de 100 en France, un première depuis deux mois

Une mauvaise nouvelle dans la lutte contre l'épidémie de Covid-19. Le taux d'incidence, qui correspond au nombre de cas positifs pour 100 000 habitants sur la semaine écoulée, vient de repasser au-dessus du seuil des 100 cas pour 100 000 habitants à l'échelle de la France, lundi 15 novembre, d'après les derniers chiffres fournis par les autorités sanitaires. C'est une première depuis la mi-septembre. Le taux d'incidence augmente depuis début octobre, il a doublé sur les trois dernières semaines. Les contaminations, elles, ont triplé sur cette même période.

Accèlération de l'épidémie en Europe

Cette nouvelle intervient alors que l'épidémie accèlère sa progression partout en Europe. En Autriche, face à une cinquiéme vague, les autorités ont instauré un confinement pour les personnes non-vaccinées contre le Covid-19. "La situation est grave (…). Nous ne prenons pas cette mesure le cœur léger, mais malheureusement elle est nécessaire", a justifié dimanche le chancelier autrichien, Alexander Schallenberg, pointant un taux de vaccination "honteusement bas" dans son pays.

Néanmois, la situation entre la France et l'autriche n'est pas comparable. Dans les deux pays, on recense plus de 10 000 nouveaux cas quotidiens en moyenne sur les sept derniers jours, mais la dynamique est différente, alors que le taux d'incidence dans l'Hexagone est remonté à plus de 100 cas pour 100 000 habitants, en Autriche on compte plus de 850 cas (en anglais).