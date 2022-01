Covid-19 : le RN votera contre le pass vaccinal, estimant que "la course à l'enfermement a une limite", indique Sébastien Chenu

"Nous avions voté contre le pass sanitaire, nous allons voter contre le pass vaccinal", a indiqué Sébastien Chenu, porte-parole du Rassemblement national (RN), lundi 3 janvier sur France Inter alors que l'examen du projet de loi transformant le pass sanitaire en pass vaccinal débute à l'Assemblée nationale.

Le député du Nord a promis de "défendre et de proposer un certain nombre d'amendements" pour "faire évoluer le texte qui sera de toute évidence voté par la majorité". "Nous allons essayer de nous battre sur la suppression de ce pass vaccinal, sur la possibilité de la gratuité des tests et des autotests et sur la suppression des contrôles d'identité en dehors des personnes assermentées", a assuré Sébastien Chenu.

Selon lui, "le gouvernement s'est trompé de stratégie", "il s'est beaucoup agité mais a finalement peu agi".

"La stratégie vaccinale n'est pas la seule réponse possible." Sébastien Chenu, porte-parole du RN à franceinfo

"Le vaccin est une arme de protection individuelle mais pas collective", assure Sébastien Chenu. "La course à l'enfermement a une limite et nous pensons qu'il faut changer de braquet", a ajouté Sébastien Chenu. "Nous, on pense qu'il faut vivre avec le virus", a-t-il répété. Le porte-parole du RN a par ailleurs suggéré de "cibler les Français les plus fragiles", "les personnes à risques et non pas contraindre tous les Français". Il a également rappelé la nécessite de "mettre l'hôpital public au centre des préoccupations", dénonçant "des leviers que le gouvernement n'a pas voulu activer" ainsi que son "manque d'anticipation".