Covid-19 : le quotidien difficile des personnes immunodéprimées

À Niort (Deux-Sèvres), le plaisir de faire son marché et de retrouver les bons produits locaux est toujours interdit pour Laurent Di Meglio. Avec son système immunitaire trop faible, le Covid-19 risquerait de lui être mortel. "Le marché de Niort, où j'allais tous les samedis matin avant le premier confinement, j'y vais plus ou quasiment plus", se désole Laurent.



Un risque de décès plus de 30 fois supérieur au reste de la population

La vie de ce juriste a basculé avec le Covid-19 : plus de dîners entre copains, plus de magasins ni de spectacles. S'il attrape le Covid-19, son risque de forme grave et de décès est plus de 30 fois supérieur au reste de la population. De nouveaux traitements préventifs apparaissent pour les personnes immunodéprimées. Par exemple, des anticorps de synthèse sont injectés chez des patients à très haut risque de formes sévères. Malgré cela, ils doivent continuer à être prudents.