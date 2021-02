Covid-19 : Le président du conseil départemental du Gers opposé à une modification de l'heure du couvre-feu

Même si son département possède l'un des taux d'incidence les plus bas de France, Philippe Martin estime qu'il n'est pas prudent d'alléger les mesures sanitaires. "C'est aux autorités scientifiques et médicales de nous dire ce qu'on doit faire", insiste l'ancien ministre de l'Environnement.

Alors que le député des Côtes-d'Armor Marc Le Fur demande au Premier ministre de retarder le couvre-feu de 18h à 19h ou 20h, pour "le moral des Français", Philippe Martin, président du conseil départemental du Gers, département où le taux d'incidence du Covid-19 est l'un des plus bas, estime sur franceinfo mercredi 24 février que cela n'est pas prudent."Je pense qu'il faut faire attention. On est des élus, on n'est pas des médecins, on n'est pas des scientifiques. On n'est pas à même de voir quelle est la progression et les rebonds qu'il peut y avoir", justifie l'élu.

Faire confiance aux autorités scientifiques et médicales

Dans le Gers, le taux d'incidence est actuellement de 72 cas pour 100 000 habitants. Philippe Martin considère que tant que ce chiffre n'est pas passé sous la barre des 50 cas, "c'est aux autorités scientifiques et médicales de nous dire ce qu'on doit faire et on s'adaptera". Selon l'ancien ministre de l'Environnement, la situation sanitaire du département n'est pas figée et peut évoluer négativement. "Il y a un quart des cas positifs qui sont des cas de variants dans le Gers, mais dans la Haute-Garonne qui est jointive avec le Gers, on est à près de 70%. On ne va pas fermer la frontière entre le Gers et la Haute-Garonne."

"Je me méfie toujours de l'idée de relâcher parce que d'un seul coup, on a une petite amélioration. Et de se retrouver dans une situation difficile parce que d'un seul coup, le variant explosera" Philippe Martin, président du département du Gers à franceinfo

Le président du département du Gers appelle plutôt à profiter de cette période de calme relatif pour avancer sur la vaccination. Il assure que 50% des plus de 75 ans sont déjà vaccinés dans son territoire.

Philippe Martin appelle à une gestion de la crise sanitaire dans la concertation en écoutant les élus mais aussi les citoyens : "Les décisions que nous prenons, nous les prenons en lien avec les citoyens parce que eux aussi, ils ont leur mot à dire."