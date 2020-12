Covid-19 : le président de la région Grand Est appelle au développement des tests salivaires

Jean Rottner est convaincu qu'il faut "revoir la copie" au sujet des tests pour éviter l'"échappement des clusters", d'autant plus que la Haute autorité de santé a rendu un avis positif sur l'un de ces tests salivaires mais seulement pour les personnes symptomatiques.

"Il y a un test dont on parle insuffisamment, c'est le test salivaire", a déploré Jean Rottner, président de la région Grand Est, mardi 8 décembre sur franceinfo, alors que la décrue de l'épidémie de Covid-19 semble marquer le pas.

"La Haute autorité de santé (HAS) bloque maintenant depuis de nombreuses semaines, voire de nombreux mois. Mais ce qui serait important, c'est d'aller sur les lieux où le virus circule pour vraiment tester, appelle Jean Rottner.

"Il y a un certain nombre de lieux, les lycées, les universités, où il faudrait, grâce à ce test salivaire extrêmement pratique, tester de manière fréquente, rapide, et éventuellement confirmer par un test antigénique ou un test PCR quand il y a un doute." Jean Rottner, président de la région Grand Est à franceinfo

Pour l'heure, la Haute autorité de santé a rendu un avis positif, début décembre, au sujet de l’utilisation et du remboursement du test salivaire EasyCov uniquement chez les patients symptomatiques pour lesquels le prélèvement nasopharyngé est impossible ou difficilement réalisable.

"Il faut que nous arrivions à multiplier et à simplifier ces tests", a poursuivi le président de la région Grand Est. "Aujourd'hui, il faut peut-être revoir notre copie parce qu'il y a un échappement des clusters. Autant ils sont contrôlés dans les institutions, autant les clusters liés aux rassemblements et aux familles échappent à tout contrôle et, là, il faut rectifier le tir", a-t-il appuyé.