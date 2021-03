Covid-19 : le point sur les lieux de contaminations

Le gouvernement encourage fortement le télétravail pour limiter les contaminations. Damien Mascret, médecin et journaliste, fait le point sur les lieux de contaminations lundi 22 mars.

Grâce à l'Institut Pasteur, il est possible de mesurer le danger des contaminations sur le lieu de travail. "L'Institut Pasteur a regardé précisément quels étaient les lieux de contamination. Une fois sur trois, on ignore complètement où l'on s'est fait contaminer. Le plus souvent, c'est par un proche à la maison. Dans 15% des cas c'est un événement particulier comme un repas de fête, mais il reste 26% des cas où l'on s'est contaminé à l'extérieur du domicile, la plupart du temps sur le lieu de travail", explique Damien Mascret sur le plateau du 19/20.



"N'oubliez pas d' aérer "

Les contaminations ont plus facilement lieu dans les petits bureaux que les grands open-space. "La cafétéria est un lieu de contamination. Mais le gros problème, ce sont les collègues qui viennent travailler alors qu'ils ont des symptômes", explique le médecin. "N'oubliez pas d'aérer, quatre fois sur cinq l'Institut Pasteur nous dit qu'on s'est contaminé sur les lieux du travail dans un endroit où les fenêtres étaient fermées", conclut le journaliste.

Parmi nos sources

https://hal-pasteur.archives-ouvertes.fr/pasteur-03155847



