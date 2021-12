Covid-19 : le plan blanc déjà réactivé dans sept régions

Au CHU de Montpellier (Hérault), les six chambres du secteur Covid sont occupées, et le plan blanc vient d'être activé. "Ça devient de plus en plus difficile, avec des messages des urgentistes qui sont en recherche de place, et nous qui en face ne pouvons pas répondre à leur demande", explique Charlotte Boullé, médecin, qui signale des "équipes fatiguées" et "un peu dans l'incompréhension." Le plan blanc permet de mobiliser du personnel supplémentaire, d'augmenter le nombre de lit en réanimation et de déprogrammer les opérations non-essentielles.

R éactivé dans sept régions

Le plan blanc a été réactivé dans sept régions du pays, et la mesure devrait s'étendre à l'ensemble du territoire dans les prochains jours. Au centre hospitalier de Compiègne, dans l'Oise, neuf des onze patients en réanimation ne sont pas vaccinés. Là aussi, le plan blanc a été réactivé. Au CHU de Mâcon (Saône-et-Loire), certaines opérations ont déjà été déprogrammées, afin de pouvoir maintenir les vacances de fin d'année et de permettre aux soignants de récupérer. "On fera tout pour préserver les congés professionnels", assure Jean-Claude Téoli, le directeur du CHU, qui n'exclut pas "d'envisager des mesures si la situation venait à s'aggraver de façon importante".