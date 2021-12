Covid-19 : le Parti radical de gauche veut "des explications compréhensibles" sur les dernières mesures

"Ce qui, je crois, est aujourd'hui extrêmement important dans ce moment, c'est la nécessité de donner aux Français des explications compréhensibles", a lancé Guillaume Lacroix, le président du Parti radical de gauche, mercredi sur franceinfo, à propos des dernières décisions gouvernementales contre le Covid-19.

"Les injonctions contradictoires, ça peut rendre fou" Guillaume Lacroix à franceinfo

"Je ne comprends pas pourquoi on peut boire un café assis dans un bistrot et pas le boire assis dans un train, je ne comprends pas pourquoi on peut réveillonner vendredi soir, mais on doit télétravailler lundi, je ne comprends pas pourquoi le pass vaccinal et pas la vaccination obligatoire", a énuméré Guillaume Lacroix, alors que le projet de loi pour transformer le pass sanitaire en pass vaccinal arrive ce jour en commission à l'Assemblée nationale.

Le président du PRG avertit : "Quand on ne comprend plus la capacité logique des décisions qui sont prises, on finit par se défier du pouvoir". "Quand en plus on décide de cela dans des conseils de défense, où l'omerta est la règle, où l'on ne sait pas sur quelle base on décide, il y a là matière, effectivement parfois, à créer le doute", a-t-il déploré.