Covid-19 : le nombre de tests explose, les pharmacies sous tension

Avec l’extension du pass sanitaire et les vacances, le nombre de tests a explosé. "J’en fais tous les deux jours parce que c’est valable 48 heures. J’ai fait la première dose, j’ai rendez-vous le 10 août pour la deuxième, donc si je veux rentrer partout, je suis obligée", explique une touriste. Les pharmacies sont concernées en premier lieu, comme à Trouville-sur-Mer, dans un établissement qui en réalise jusqu’à 140 par jour.

Le nombre de dépistages multiplié par 16

"C’est pour le pass sanitaire, pour aller au restaurant, au musée et faire plus d’activités de vacances. Il y a très peu de gens cas contact ou symptomatiques", détaille une infirmière. Le nombre de dépistages a été multiplié par 16. Dans une pharmacie parisienne, deux renforts ont été embauchés. "Quand ils nous disent que ce n’est pas pour des symptômes, mais pour aller au cinéma, on leur demande s’ils ont été vaccinés. Des gens ne veulent pas entendre parler de la vaccination. Ils nous racontent tout et n’importe quoi, en tant que professionnels de santé, on passe du temps à convaincre", répond Ali Lahib, pharmacien. Le gouvernement rappelle que la majorité des patients en réanimation n’ont pas été vaccinés.