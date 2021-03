Covid-19 : le nombre de patients en réanimation continue d'augmenter, il est au plus haut depuis le mois de novembre

Le nombre de malades du Covid-19 hospitalisés en réanimation a encore augmenté, mardi 9 mars. Il a atteint 3 918 patients (421 de plus par rapport à la veille), selon les dernières données de Santé publique France.

C'est le plus haut niveau depuis fin novembre. Descendu sous le seuil des 2 600 début janvier, cet indicateur, qui concerne les cas les plus graves, n'a cessé de monter depuis. Il reste toutefois encore loin du pic de la deuxième vague de l'automne (4 900 mi-novembre) et surtout de la première vague au printemps (7 000 début avril).

Le taux de positivité des tests est de 7,3%, stable à ce niveau depuis une semaine. Les derniers chiffres des autorités sanitaires font également état de 299 décès enregistrés en plus ces dernières 24 heures à l’hôpital, portant au total à 89 327 le nombre de personnes ayant perdu la vie après avoir été contaminé. Enfin, 3 996 329 Français ont reçu à ce jour au moins une dose de vaccin.