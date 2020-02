Covid-19 : le ministre de la Santé se veut rassurant

L'épidémie de Covid-19 se rapproche de la France, avec un foyer européen qui a considérablement augmenté pendant le week-end en Italie. Dimanche 23 février, en fin d'après-midi, Édouard Philippe a réuni plusieurs de ses ministres pour faire un point. Parmi eux, le tout nouveau ministre de la Santé, Olivier Véran. Sur le plateau du 20 Heures de France 2, ce dernier a notamment expliqué pourquoi la frontière avec l'Italie restait ouverte. "Ça n'aurait pas de sens, parce qu'un virus ne s'arrête pas aux frontières", a-t-il déclaré.

"La situation est sous le contrôle des autorités italiennes"

De manière générale, le successeur d'Agnès Buzyn a voulu rassurer. "Il n'y a pas, à proprement parler, d'épidémie ce soir en Italie. Il y a un certain nombre de cas qui sont diagnostiqués depuis maintenant 24, 48h. Nous sommes à 132 cas. L'Italie a mis en place des mesures de confinement dans 11 communes. (...) Une épidémie, c'est quand on ne contrôle plus la propagation du virus. Là, à l'heure où je vous parle, la situation est sous le contrôle des autorités italiennes."

