Covid-19 : le marché de Creil maintenu malgré l'interdiction

Avec 64 cas de Covid-19 avérés, l'Oise est toujours le foyer le plus important de l'épidémie en France. De nombreux établissements publics sont fermés dans le département et encore plus dans neuf communes comme Creil, où les écoles n'ouvrent pas. Pourtant, dans cette ville le marché a été maintenu malgré l'interdiction mercredi 4 mars.