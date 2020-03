"C'est mieux quand même quand il y a les profs et les contacts humains" : confinés à cause du Covid-19, des collégiens de l’Oise suivent leurs cours en ligne

Invités à rester chez eux à cause du coronavirus, des élèves d'un lycée de Creil, dans l'Oise, le département le plus touché par le virus, suivent leurs cours sur internet pour ne pas décrocher, bon gré, mal gré.

Au collège Gabriel Havez de Creil, dans l’Oise, 715 élèves peuvent désormais suivre les cours sur internet, une mesure demandée par le rectorat pour les quelque 28 000 élèves de l'Oise, le département le plus touché par l'épidémie de coronavirus. Le principal, Pierre Pompier, l'admet : cela n'a pas été facile à mettre en place. "Cela demande un gros travail de suivi, c'est énorme, explique-t-il. Les enseignants sont font face à l'écran de 8 heures du matin jusqu'à 22 heures parce que les élèves sont dessus aussi tardivement..."

La notion de temps n'existe plus. Elle est décalée. Cela demande vraiment une autre organisation au niveau des enseignants.Pierre Pompierà franceinfo

Les enseignants, eux aussi confinés chez eux, ont mis en place des classes virtuelles avec des exercices interactifs et des cours vidéo ludiques. "Twitch, indique l'un d'eux, est une plateforme de streaming, pour pouvoir dialoguer avec des personnes qui nous regardent. Elle est beaucoup utilisée dans les jeux vidéo. Et comme il nous manque, avec un Internet, le contact avec les élèves, je me suis dit qu'on pouvait essayer cela."

"Au collège, explique un autre enseignant, on a mis en place depuis déjà quelques années avec l'Institut de recherche mathématiques avec une plateforme qui s'appelle Wings, qui permet de donner des exercices interactifs avec les élèves." "Par exemple, nous montre-t-il sur son écran, on clique sur l'exercice des proportions. L'élève envoie la réponse et il y a la correction qui lui est donnée."

"Être tous les jours toute seule, bon..."

Les élèves, eux, auraient bien pris quelques jours de vacances. "Je comptais voir les copines, aller au cinéma, mais tout est fermé, donc c'est pas possible", sourit Lilou, 14 ans. Cette élève de quatrième au collège de Lamorlaye n'a pas de vidéos chez elle mais des devoirs et des exercices distribués par ses professeurs. Sauf que le collège lui manque déjà : "Ça va pas durer éternellement parce qu'être toute seule, tous les jours, bon... On finit par ne plus savoir quoi faire, alors qu'au collège, il y a les amis tout le temps ! Bon, y'a pas les téléphones, mais ça, c'est pas grave. Et du coup, c'est mieux quand même quand il y a les profs, les amis, les contacts humains..." La classe sur Internet n'est pas faite pour durer : elle permet au moins de ne pas décrocher.