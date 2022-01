Covid-19 : le lent reflux des malades hospitalisés en soins critiques se poursuit

Le nombre de patients atteints du Covid-19 hospitalisés en soins critiques continue de refluer lentement, avec 3 746 malades concernés samedi 22 janvier, selon les chiffres de Santé publique France. Avec 3 792 la veille et 3 852 une semaine plus tôt, les services de soins critiques, qui traitent les cas les plus graves notamment en réanimation, enregistrent un légère baisse depuis plusieurs jours. Ces services ont enregistré 214 nouvelles admissions en 24 heures, contre 329 vendredi.

S'il est beaucoup plus contagieux que ses prédécesseurs, le variant Omicron donne aussi moins de formes sévères, ce qui se traduit notamment par des passages moins longs à l'hôpital et des admissions moins fréquentes en réanimation. Actuellement, 28 515 patients Covid sont accueillis à l'hôpital, contre 28 457 vendredi et 24 544 une semaine plus tôt, précise Santé publique France. En 24 heures, 1 994 personnes ont été admises à l'hôpital, soit 2 666 nouvelles hospitalisations par jour en moyenne sur les sept derniers jours.

Quelque 167 personnes sont mortes du Covid-19 en 24 heures, selon les données publiées samedi par Santé publique France. Cela porte le bilan total des décès à au moins 128 514 depuis le début de l'épidémie.