Covid-19 : le gouvernement ne devrait pas annoncer de nouvelles restrictions

Jeudi 18 février aura lieu la traditionnelle conférence de presse avec le ministre de la Santé, Olivier Véran. Mais le gouvernement ne devrait pas annoncer davantage de mesures restrictives, selon Anne Bourse, en direct du ministère de la Santé à Paris pour le 19/20 de France 3 mercredi 17 février. "Demain il s’agirait de faire le point sur l’épidémie et Olivier Véran mettra à nouveau en garde les Français contre tout relâchement", annonce la journaliste. Le gouvernement est toujours sur une ligne de crête et ne compte pas crier victoire après avoir refusé de reconfiner le pays.

Une gestion au jour le jour

"Un conseiller utilise cette image : ‘nous sommes en ce moment avec une pièce en l’air et on ne sait pas de quel côté elle va retomber’", continue Anne Bourse. Le gouvernement a du mal à anticiper la propagation de l’épidémie, notamment à cause de la circulation des variants sud-africain et brésilien. "Le gouvernement ne peut pas se projeter sur plusieurs semaines, c’est une gestion au jour le jour, l’heure est donc toujours à la plus grande vigilance", conclut la journaliste.

