Covid-19 : le gouvernement dévoile son plan de riposte sanitaire

Sauver les fêtes de fin d'année est l'objectif du gouvernement face à la cinquième vague du Covid-19. La riposte sanitaire s'organise, comme l'a confirmé le porte-parole du gouvernement, Gabriel Attal, à l'issue du Conseil des ministres mercredi 24 novembre. Elle se traduit par trois axes : "Renforcement du port du masque et du pass sanitaire ainsi que l'accélération de la campagne vaccinale". Concrètement, le gouvernement prévoit l'élargissement de la troisième dose pour tous dès 18 ans. Le délai entre les doses va également passer de six à cinq mois tandis que la validité d'un test PCR sera de 72 heures contre 24 heures jusqu'à maintenant.





Une hausse des néo-vaccinés



Faire peser la contrainte sur les non-vaccinés et intensifier sur ordre du ministère de l'Intérieur. À Creil, dans le Val-d'Oise, les contrôles se sont multipliés, et des amendes sont distribuées. Le dispositif commence à peser : un centre de vaccination du Creusot (Saône-et-Loire) accueille beaucoup de néo-vaccinés ces dernières semaines. "Sur 200 personnes aujourd'hui, on a eu 30 % de premières doses", indique un membre du personnel du centre. La totalité des mesures sera dévoilée jeudi 25 novembre par le ministère de la Santé.