Covid-19 : le gouvernement craint une quatrième vague dès la fin juillet

Une quatrième vague du Covid-19 est désormais possible fin juillet. Depuis cinq jours, les chiffres de l'épidémie ne baissent plus, la faute notamment au variant Delta, dont la contagiosité n'est plus à démontrer.

Le masque est de nouveau obligatoire dans certaines rues du Touquet (Pas-de-Calais). L'arrivée du variant Delta du Covid-19 vient ainsi contrarier ceux qui espéraient être tranquilles pour les vacances. Il faut dire qu'une quatrième vague épidémique dès fin juillet est désormais possible ; cette crainte du gouvernement a d'ailleurs été exprimée dimanche 4 juillet par le ministre de la Santé, Olivier Véran.

Le variant Delta progresse dans l'Hexagone

Si le nombre de nouveaux cas reste bas, il ne diminue plus. Environ 2 000 cas positifs sont détectés par jour, soit une hausse de 9% par rapport à la semaine du lundi 28 juin. De plus, le variant Delta représente désormais la majorité des nouveaux cas détectés dans plus de 20 départements de l'Hexagone. La Grande-Bretagne est l'exemple qui inquiète. Quand le variant britannique l'a frappée avec un pic début janvier, la France a suivi avec un décalage d'un peu plus de deux mois. Depuis fin mai, nos voisins connaissent une nouvelle vague liée au variant Delta, d'où la crainte d'une quatrième vague en France dès l'été. Toutefois, une bonne couverture vaccinale limite les conséquences d'une nouvelle vague outre-Manche.





Liste non exhaustive