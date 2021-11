Covid-19 : le député MoDem du Gard Philippe Berta menacé de mort

Le député du Gard Philippe Berta a été menacé de mort à cause de ses prises de positions sur le Covid-19, rapporte France Bleu vendredi. L'élu MoDem annonce sur Twitter vouloir porter plainte.

Le député MoDem du Gard Philippe Berta a été menacé de mort par mail notamment pour son engagement dans la lutte contre le Covid-19, rapporte France Bleu Gard Lozère vendredi 26 novembre.

L'élu, également généticien et président du groupe d'études "maladies rares" à l'Assemblée nationale, est attaqué pour ses prises de position. L'auteur le menace de décapitation : "Je réfléchis à la meilleure manière de le faire, à mon avis on va redoubler d'innovations. Ce qui est sûr c'est que ta tête n'a plus rien à faire sur ton corps désormais", peut-on lire dans le message divulgé par le député sur les réseaux sociaux.

Voici le mail reçu d'un courageux anonyme qui ne me promet rien de moins que la décapitation



Mon engagement pour la santé, le handicap et les 3 millions d’enfants porteurs de maladies rares ne me semble pas justifier cette haine inqualifiable



Je déposerai, bien entendu, plainte pic.twitter.com/An9OynqYAS — Philippe Berta (@PBertaGard) November 26, 2021

L'élu du Gard a indiqué sur Twitter sa volonté de porter plainte et a affirmé que "[son] engagement pour la santé, le handicap et les 3 millions d’enfants porteurs de maladies rares ne [lui] semble pas justifier cette haine inqualifiable".