Covid-19 : le cluster dans le XV de France résulte d’un "manque de professionnalisme évident", pour l’ancien international Guy Accoceberry

"C'est un manque de professionnalisme évident", a réagi sur franceinfo l’ancien demi de mêlée du XV de France et consultant pour Radio France Guy Accoceberry, à propos du cluster de Covid-19 qui touche l’équipe de France de rugby. Le match du Tournoi des six Nations France-Ecosse se jouera bien dimanche 28 février, malgré quinze cas positifs de Covid-19 au sein de la bulle sanitaire des Bleus, dont le capitaine Charles Ollivon et le sélectionneur Fabien Galthié.

"Ça paraît aberrant", se désole Guy Accoceberry. "Le Top 14 arrive à se jouer depuis le début de la saison. Il y a quelques cas isolés, mais tout est bien géré dans les clubs depuis le mois d'août-septembre. Et là, on est sur une bulle qui doit fermer, protéger 31 joueurs plus son staff". La question se pose sur la manière dont le virus est arrivé. "Il y a quelqu'un qui a fauté, qui est sorti de la bulle ou qui y est rentré dans la bulle sans faire attention et sans se tester". Une situation qui contraste avec "le professionnalisme dans l'approche des matchs, dans la préparation" que le XV de France montrait jusqu’à présent, déplore Guy Accoceberry.

Tout cela donne un match qui ne se prépare pas dans "les conditions idéales", face à une équipe d’Ecosse "qui a fait un très bon début de tournoi, qui joue beaucoup, qui a beaucoup d'intentions de jeu, de très jeunes joueurs de qualité".

Une chance à saisir

"Les conditions ne sont pas celle que l’on aurait aimées pour l'équipe de France, mais elle sera quand même armée, aura quand même des joueurs de qualité". Parce que, selon le consultant rugby de Radio France ces absences peuvent créer une "émulation pour ceux qui étaient des remplaçants".

"C’est une chance à saisir pour eux, ils vont vouloir montrer qu'ils auront aussi de la valeur. Ils l'ont déjà montré cet automne, pour la plupart, en réalisant un très bon match à Twickenham contre les Anglais", rappelle Guy Accoceberry, faisant référence à la défaite (22-19) en finale de la Coupe d’automne des nations, alors que le XV de France était privé de nombreux joueurs laissés à disposition de leurs clubs.