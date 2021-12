Covid-19 : la plupart des malades en réanimation ne sont pas vaccinés, les soignants lassés

Le service de réanimation du CHU de Rennes (Ille-et-Vilaine) n'est pas encore saturé, mais il approche dangereusement de sa capacité maximale. Et la lassitude du personnel se fait sentir.

Dans le service de réanimation du CHU Pontchaillou de Rennes (Ille-et-Vilaine), sur les 24 lits disponibles, 14 sont occupés par des malades du Covid-19. Il n'y avait qu'un patient il y a un mois. Les malades arrivent en défaillance respiratoire et nécessitent intubation et ventilation pendant 15 à 21 jours. L'heure n'est pas encore à la déprogrammation d'opérations jugées mineures, mais le personnel soignant se prépare à affronter cette nouvelle vague épidémique.

12 malades sur 14 ne sont pas vaccinés

"On nous demande de revenir sur nos congés. On va devoir se mobiliser encore une fois. C'est pour ça que d'une manière générale, on éprouve une forme de lassitude", confie Tanguy Floc'h, infirmier. Une lassitude des soignants exacerbée par ce constat : sur les 14 patients Covid en réanimation, 12 ne sont pas vaccinés. Les médecins n'arrivent pas toujours à soigner toutes les formes graves du Covid-19. En réanimation, la mortalité des malades tourne encore autour de 10 à 15%.