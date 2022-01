Covid-19 : laisser les écoles ouvertes est "une forme de prise de risque", admet Jean Rottner

Jean Rottner, président de la région Grand Est et médecin urgentiste de formation, était l'invité des "4 Vérités" de France 2, lundi 3 janvier.

Le gouvernement s'est fixé une priorité pour la rentrée scolaire du lundi 3 janvier : laisser les établissements ouverts en multipliant les tests de dépistage du Covid-19. "C'est une forme de prise de risque", conçoit Jean Rottner, président de la région Grand Est et médecin urgentiste de formation, invité sur le plateau des "4 Vérités", lundi. "Mais je crois que si on ne veut pas paralyser le pays avec du télétravail et des parents qui soient obligés de rester à la maison pour garder les enfants, effectivement, cette ouverture scolaire peut être nécessaire, mais elle doit être extrêmement contrôlée."



Éviter la désorganisation

Par ailleurs, la baisse de la durée d'isolement des malades du Covid-19 a été annoncée par le gouvernement, afin d'éviter la paralysie la société. Éviter une "désorganisation" est-il devenu une urgence ? "Dans le département de la Moselle, j'ai 177 chauffeurs de bus en moins, souligne Jean Rottner. Ça désorganise complètement le ramassage scolaire (...). Depuis Noël, nous avons prévu un plan de transport adapté qui permet de prioriser nos chauffeurs sur le transport scolaire et de réduire le transport intérieur."