Covid-19 : la vie d'une famille confinée

À Crépy-en-Valois, (Oise), le confinement fait quelques heureux. "On est plutôt contents, en fait on recommence les vacances", explique un des enfants de la famille. Leur école reste fermée à cause du coronavirus. Élèves de CM2, ils doivent recevoir un enseignement à distance, prévu par le rectorat. Pas d'école non plus pour leur maire, Carole, qui est professeur de mathématiques. Le père, chargé de qualité dans un laboratoire, privilégie le télétravail.

28 000 élèves concernés

La famille évite tout déplacement inutile et suit les recommandations du gouvernement, malgré certaines incohérences selon eux. "On est à Crépy, on n'a pas le droit de sortir, on n'a le droit de ne rien faire alors que les communes situées alentour peuvent aller à l'école", explique Ludovic Hardy, chargé de qualité clinique. Dans l'Oise, plus d'une centaine d'établissements scolaires resteront fermés jusqu'au 14 mars et 28 000 élèves sont concernés.

