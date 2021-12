Covid-19 : la suspension des visites en maison de retraite concerne "une infime minorité" des établissements, assure un professionnel

Romain Gizolme, directeur de l'AD-PA, l'Association des directeurs au service des personnes âgées, assure jeudi 9 décembre sur franceinfo qu’une "infime minorité" de maisons de retraite suspendent actuellement les visites de familles face à des cas de Covid-19. Il rappelle le protocole du ministère de la Santé : les suspensions sont possibles "dès lors que trois cas positifs sont détectés, soit parmi les personnes âgées, soit parmi les professionnels au sein de l'établissement, et ce, pour une durée limitée".

>> Infographies : Chiffres du Covid-19 : morts, hospitalisations, vaccins... Suivez l’évolution de l'épidémie en France et dans le monde

franceinfo : Avez-vous des chiffres sur les maisons de retraite qui suspendent les visites des familles ?

Romain Gizolme : Cela reste une infime minorité. Évidemment, le virus continuant de circuler sur le territoire, il circule aussi au sein de quelques établissements et fort heureusement, aujourd'hui, les derniers chiffres, visiblement, indiquent que cela concernerait plus ou moins 200 établissements pour personnes âgées. Cela veut dire moins de 3 %. Cela veut dire que le temps 97 % des cas, la situation se passe sereinement. C'est d'ailleurs ce qu'il convient de garder calme et mesure par rapport à l'approche des fêtes de fin d'année et à la gestion de cette épidémie encore en cours.

Quelles sont les consignes dans les maisons de retraite ?

Aujourd'hui, ce qui s’applique, c’est le dernier protocole du ministère du mois d'août.

"Il prévoit que des établissements doivent suspendre les visites dès lors que trois cas positifs sont détectés, soit parmi les personnes âgées, soit parmi les professionnels au sein de l'établissement, et ce, pour une durée limitée." Romain Gizolme, directeur de l'AD-PA à franceinfo

Cela ne peut pas être une suspension illimitée des visites. C'est un protocole qui est aujourd'hui clairement établi, qui est celui qui a permis un point d'équilibre parce que nous avions attiré l'attention de l'État quant au fait qu'il ne pouvait y avoir de mesures de façon indistincte, disproportionnées. Donc ce protocole prévoit que cela reste circonscrit à des cas très exceptionnels, d'où à peu près les un peu moins de 3 % d'établissements concernés aujourd'hui. Il faut que cela continue ainsi. 93 % des personnes âgées sont vaccinées, l'ensemble des professionnels sont vaccinés. On est dans une situation où on est avec un public qui est au-delà des statistiques nationales en termes de vaccination. Il faut tenir compte de cela. Et aujourd'hui, par ailleurs, les Français ne sont pas confinés. Donc, il n'y a pas lieu d'envisager de mesures plus restrictives pour les personnes âgées qui vivent en établissement et pour leur famille.

Combien de personnes âgées sont-elles positives au Covid-19 dans vos établissements ?

Les derniers chiffres montrent que sont détectés parmi les personnes âgées un peu plus de 700 cas, c'est-à-dire 0,11 % de la population des personnes âgées qui vit en établissement et 25 décès. Alors, évidemment, 25 décès de trop. Mais il faut là aussi garder la mesure, 25 décès aujourd'hui, cela représente 0,03 % de la population des personnes âgées qui vivent en établissement. On voit bien qu'on est sur des phénomènes extrêmement limités et c'est en cela qu'il n'y a pas à prendre de mesures plus restrictives aujourd'hui pour ces personnes.