Covid-19 : la situation sanitaire inquiète dans les Landes

Avec notamment l'arrivée du variant Delta, le Covid-19 se propage progressivement dans certains lieux en France. C'est notamment le cas dans les Landes où "ce qui pose question notamment, c'est le nombre de nouveaux cas dans ce département. Il y a eu la première vague, la deuxième vague et depuis cette troisième vague, on voit qu'elle stagne, voire que les chiffres réaugmentent un peu. En tout et pour tout : +15% de nouveaux cas de Covid sur les sept derniers jours", explique le journaliste Florent Boutet sur le plateau du 23 heures de Franceinfo lundi 7 juin.

Un taux d'incidence important

Florent Boutet souligne que le taux d'incidence pour 100 000 habitants a atteint la barre des 91 cas, bien au-dessus de la moyenne nationale fixée à 72. Pour autant, cela reste en dessous d'autres départements comme la Côte-d'Or. En Nouvelle-Aquitaine, "en ce qui concerne les chiffres à l'hôpital, il n'y a plus de baisse. (...) L'épidémie (elle) stagne par rapport aux entrées en réanimation sur cette région alors qu'en France, il y a toujours cette baisse sur la moyenne nationale : -20% sur cette même période", rapporte le journaliste.