Covid-19 : la situation sanitaire est de plus en plus alarmante en Polynésie

L’épidémie de Covid-19 fait de plus en plus de dégâts en Polynésie, notamment depuis l’arrivée du variant Delta. Dimanche 29 août, le taux d’incidence y atteint plus de 3 000 cas pour 100 000 habitants et chaque jour, le nombre de décès y est 36 fois plus important que dans le reste de la France.

Les médecins réclament de l’aide

Certains hôpitaux se retrouvent plongés dans des situations très compliquées avec l’arrivée de nombreux patients Covid. C’est notamment le cas à Papeete où les admissions à des stades critiques de la maladie sont en hausse. Le personnel soignant réclame davantage d’aide mais pendant que la situation sanitaire s’aggrave, le dialogue donne l’impression de se tendre entre les autorités locales et l’État français. Sur certaines îles, il n’y a aucun médecin. En ce qui concerne la campagne de vaccination, le taux est longtemps resté à un niveau très bas.