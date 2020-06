Covid-19 : la situation s’aggrave en Guyane

Premier briefing avec la directrice de l’Agence régionale de santé de Guyane. Les médecins qui écoutent ses consignes, infirmiers de la réserve sanitaire, arrivent de la métropole, en renfort contre le Covid-19. L’inquiétude face à une épidémie qui ici s’accélère depuis le déconfinement. 917 cas ont été recensés, jeudi 11 juin, soit six fois plus qu’à la mi-mai, et déjà deux décès à déplorer. Si les premiers foyers se sont déclarés près de la frontière avec le Brésil, l’épidémie a depuis essaimé. Sept clusters ont depuis été identifiés.

Le second tour des municipales sera-t-il reporté ?

Le plus important se trouve dans le quartier de Rémire-Montjoly, près de Cayenne. Une fête en serait à l’origine. Le quartier a été mis en quarantaine. Contre le relâchement, 16 communes ont été reconfinées du samedi soir au lundi matin, avec un couvre-feu toutes les nuits. Des voix de plus en plus nombreuses s’élèvent pour demander un report du second tour des élections municipales. Report ou non, avant de se prononcer, le gouvernement attend l’avis du conseil scientifique, attendu dimanche 14 juin.

