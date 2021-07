Covid-19 : la situation inquiète dans les zones touristiques

La situation est préoccupante dans les zones touristiques, l'insouciance estivale s'est envolée à cause du variant Delta et les restrictions liées au Covid-19 sont de retour.

L'île d'Aix (Charente-Maritime) est une petite île de la côte atlantique. Elle est visitée par 7 000 personnes par jour l'été mais depuis une semaine, le nombre de cas de covid est à la hausse, ce qui préoccupe les habitants et les saisonniers. "On essaie de faire hyper attention, on se fait tester, puis on va voir comment ça va se dérouler parce qu'on a peur qu'il y ait de nouvelles restrictions et que ça nous bloque au niveau du travail", explique Alan Teodoro, un saisonnier. Le maire a installé une tente de dépistage et a même instauré un couvre-feu, retoqué par le préfet.

La Corse en alerte

"Ce qui était important pour moi c'était d'alerter les pouvoirs publics, leur dire attention, tous les jours on a de nouveaux cas de virus", confie le maire Patrick Denaud. Les zones touristiques sont les plus touchées par la recrudescence du covid comme le littoral atlantique ou méditerranéen. En Corse également, la situation ne cesse de se dégrader. Au centre hospitalier d'Ajaccio (Corse-du-Sud) un seul patient covid est en réanimation vendredi 30 juillet mais des chambres avec des respirateurs sont déjà prêtes. La France est repassée au-dessus de la barre des 1 000 patients en soins critiques.