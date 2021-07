Covid-19 : flambée du variant Delta en Haute-Corse

C'est en Haute-Corse que le taux d'incidence du Covid-19 est le plus élevé : 721 cas pour 100 000 habitants. Le variant Delta y représente 96% des nouvelles contaminations. Une nouvelle série de restrictions est mise en place sur le territoire, mardi 27 juillet.

Alors que l'été bat son plein, la Haute-Corse connaît depuis deux semaines une flambée des cas de Covid-19. À Bastia, un laboratoire de dépistage ne désemplit pas. À l'origine de cette flambée épidémique, des rassemblements festifs et familiaux. "C'est la période estivale, les vacances, les jeunes se sont lâchés, ils ont fait la fête, ils se sont rencontrés, mélangés. Et avec ce variant qui est beaucoup plus transmissible, les cas ont flambé de manière incontrôlée", résume le Dr Jean-Michel Vialle, responsable du laboratoire.

Relâchement général

Le département affiche un taux d'incidence de 721 cas pour 100 000 habitants, quatre fois supérieur à la moyenne nationale. Alors, pour freiner l'épidémie, le port du masque à l'extérieur est de nouveau obligatoire dans les zones fréquentées de six communes, dont Bastia. Un tour de vis que certains vacanciers semblent ignorer. Autre arme, la vaccination, dont la Corse était championne au printemps dernier, mais qui a fait relâcher la vigilance dans le respect des gestes barrières.