Covid-19 : la Seine-Saint-Denis face à la troisième vague

À compter du lundi 29 mars, comme décrété par le ministère de l'Éducation nationale, une classe devra fermer dès le premier cas de contamination au Covid-19 détecté. Les 19 départements confinés sont concernés, notamment la Seine-Saint-Denis où le virus circule le plus. Un lycée de Drancy suscite beaucoup d’inquiétudes. Dans cet établissement, plusieurs dizaines d’élèves ont été contaminées. L’épidémie progresse et inquiète de nombreux lycéens. "Je n’ai pas peur moi, c’est plus pour ma famille", confie une élève.

22 classes fermées

Face à cette situation, 22 classes vont être fermées dans ce lycée de plus de 2 000 élèves. Certains parents et professeurs demandent sa fermeture pure et simple. "On arrive à une situation tellement alarmante que sanitairement, cela devient impossible. Malheureusement, il va falloir temporairement fermer ce lycée", indique le représentant de la Fédération des conseils de parents d'élèves (FCPE). Cette situation n’a rien d’inédit en Seine-Saint-Denis, actuellement le département le plus durement touché par la troisième vague.