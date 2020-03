Covid-19 : la rédaction répond à vos questions

Peut-on être renvoyé chez soi sans être dépisté, même si l'on présente des symptômes ? "Oui. Jusque là, on testait ceux qui revenaient d'une zone à risque ou qui avaient été en contact avec un malade avéré. Mais avec la grippe et les rhumes qui donnent les mêmes symptômes, c'est impossible de tester tout le monde. Le dépistage est donc de plus en plus réservé aux cas graves et à risque de complication", répond la journaliste Valerie Heurtel. Pourquoi les rassemblements de plus de 1 000 personnes sont interdits, alors que je peux continuer à travailler dans mon entreprise de plus de 1 000 personnes, se demande un internaute. Pour la journaliste, la réponse est simple : "Dans une entreprise, on se croise dans les couloirs, ou dans l'ascenseur, mais il n'y a pas la même proximité, car il n'y a pas d'open space de 1 000 personnes"

64 000 guérisons

Concernant le nombre de personnes guéries en France, difficile de savoir, concède Valérie Heurtel. "Les autorités sanitaires estiment que 98% des patients sont guéris ou en cours de guérison". Dans le monde, ce serait plus de 64 000 guérisons sur 116 000 personnes contaminées, et 6 100 décédées.

