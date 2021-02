Covid-19 : la recherche sur les traitements continue

Anticoagulants si besoin, oxygénation et corticoïdes : les patients hospitalisés à cause du Covid-19 sont mieux pris en charge. Mais il n’existe pas encore de traitement spécifique capable de cibler le virus ou l’emballement immunitaire qu’il provoque.

Des traitements prometteurs

Certains traitements sont cependant prometteurs, comme celui des anticorps monoclonaux, pris par Donald Trump et désormais autorisés aux Etats-Unis. Le principe est simple : fabriquer en laboratoire des anticorps dirigés contre le coronavirus et les injecter au patient. Ils vont s’attaquer au virus et donner à notre système immunitaire le signal de le détruire. Mais ce traitement est cher et doit être administré à l'hôpital.

D'autres molécules sont à surveiller comme la colchicine, un anti inflammatoire contre la goutte. Mais son efficacité et sa sécurité posent encore question.

