Covid-19 : la propagation du variant Delta fait craindre une quatrième vague fin juillet

À Biscarosse, dans les Landes, les vacanciers sont arrivés, lundi 5 juillet. L'insouciance contraste avec le taux élevé de cas de Covid-19 dans le département, 2,5 fois supérieur à la moyenne nationale. Les touristes sont partagés. "Il y a tout le monde qui va arriver, et puis avec le Delta qui va arriver, c'est mort", prédit un homme, quand une femme estime qu'elle "respecte les mesures sanitaires".

Seule solution pour lutter contre le variant : le vaccin

Le variant Delta se déploie largement en France : il représente plus de 30% des contaminations. Le ministre de la Santé, Olivier Véran, a averti dimanche sur la possibilité d'une quatrième vague dès la fin du mois de juillet. "Le virus ne baisse plus, il raugmente à cause du variant Delta qui est très contagieux. L'exemple anglais montre qu'une vague est possible dès la fin juillet", a-t-il déclaré. La courbe des cas positifs remonte légèrement depuis plusieurs jours au niveau national, avec plus de 3 000 cas détectés le 3 juillet. La seule arme qui permettrait d'éviter une quatrième vague est le vaccin, qui permet de considérablement réduire le risque de développer une forme grave.