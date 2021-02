Covid-19 : la pression hospitalière s'atténue légèrement en France, avec moins de 10 000 nouvelles hospitalisations sur les sept derniers jours

La France dénombre 9 921 nouvelles hospitalisations liées au Covid-19, dont 1 763 admissions en réanimation, sur les sept derniers jours, selon les données Santé publique France (SPF) publiées dimanche 14 février. Ces chiffres sont relativement stables depuis le début de l'année, tandis que les autorités sanitaires guettent l'éventuel afflux de malades à cause de nouveaux variants du virus arrivés en France et considérés comme plus contagieux.

Sur les dernières 24 heures, l'agence de santé recense 651 nouvelles admissions (contre 1 085 la veille, qui était hors dimanches le chiffre le plus bas pour cet indicateur depuis le samedi 9 janvier). Les services de réanimation ont quant à eux admis 113 nouvelles personnes malades, contre 191 la veille. Quelque 16 646 nouveaux cas confirmés de Covid-19 ont par ailleurs été enregistrés dimanche. On déplore 167 nouveaux décès lors des 24 dernières heures, portant le total à 81 814 morts depuis le début de la pandémie (dont 57 815 à l'hôpital).

Concernant la vaccination, 2 249 685 personnes ont reçu au moins une injection dans l'Hexagone, à la date de 13 samedi février, indique SPF. Selon un communiqué de la Direction générale de la Santé, 647 173 personnes ont déjà reçu les deux doses.