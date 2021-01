Covid-19 : la piscine extérieure de Montauban rouvre ses portes

Même la météo difficile de Montauban (Tarn-et-Garonne) n’a pas freiné leur enthousiasme. Mardi 26 janvier, alors qu’il fait 8 degrés, qu’il pleut et que le vent souffle fort, les nageurs sont venus profiter du bassin extérieur de la piscine. "Je commençais à en rêver la nuit donc c’était un signe de manque", confie une nageuse enthousiaste à l’idée de pouvoir à nouveau s’exercer.

Les règles sanitaires respectées

La plupart des piscines sont fermées en France. Mais dans le cas du bassin extérieur à Montauban, les règles sanitaires sont parfaitement mises en place. Directeur du service des sports et jeunesse de la ville, Xavier Xiberras déclare que le coronavirus n’est pas un danger une fois dans l’eau car "l’eau chlorée n’est pas du tout un milieu contaminant. Donc il fallait qu’on organise au niveau des douches et des vestiaires des sens de circulation pour éviter que les gens se croisent". Les distanciations sociales y sont respectées et le gel hydroalcoolique est présent à l’intérieur.

