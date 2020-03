Covid-19 : la maison de retraite de Crépy-en-Valois foyer de l'épidémie ?

Beaucoup de craintes autour de l'hôpital gériatrique de Crépy-en-Valois. Dans la maison de retraite, plusieurs patients souffrent de troubles respiratoires aigus. En tout, sept cas de Covid-19 ont été pris en charge, dont deux membres du personnel. La commune fait partie de neuf municipalités de l'Oise qui font l'objet de mesures particulières. Victime d'un AVC et atteint d'un cancer, le grand-père de Coralie Ancelin est hospitalisé depuis trois années en soin longue durée. Et en ce 4 mars, les nouvelles ne sont pas bonnes.

"Ça fait peur"

"Il a été prélevé aujourd'hui, je ne peux pas vous en dire plus pour le moment", lui répond-on au standard de l'hôpital. Pour la jeune fille, l'annonce de ce test au nouveau coronavirus est une surprise et une grande source d'angoisse. "Si on lui fait les tests, c'est qu'il y a un moyen quand même qu'il l'ait contracté et ça fait peur", explique la jeune femme. Comme son grand-père, une quarantaine de personnes ont été testées mercredi.

