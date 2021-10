Covid-19 : la Lozère fait face à une explosion des cas

La Lozère, département le moins peuplé de France, connaît actuellement une explosion soudaine des cas de Covid-19. Son taux d'incidence vient d'être multiplié par deux en une semaine, pour atteindre 106,2 cas pour 100 000 habitants, soit plus de deux fois et demie la moyenne nationale. Plusieurs clusters ont fait grimper ce taux d'incidence, le plus important ayant entraîné la contamination de 23 personnes.

La rentrée des classes et le contexte automnal en cause

Au total, sur le département, 78 cas positifs ont été dénombrés. Face à cette hausse, la préfecture a réagi. Le retour du masque à l'école primaire est ainsi envisagé. Depuis lundi 11 octobre, il est à nouveau obligatoire dans les établissements recevant du public et soumis au pass sanitaire. Selon les scientifiques, la rentrée des classes et le contexte automnal entraînent automatiquement une reprise de l'épidémie. "Il faut s'attendre, dans les jours et les semaines qui viennent, à voir ces remontées un peu partout en France, indique le médecin et journaliste France Télévisions Damien Mascret. Ce n'est pas forcément inquiétant parce que ça ne s'accompagne pas des hospitalisations qui remontent, on a une personne hospitalisée dans le département de la Lozère."